Ten Dam diep in het hart geraakt door falen Soudal Quick-Step en renner Lidl-Trek ziet nieuwe concurrent voor Evenepoel

Het is inmiddels wel duidelijk dat de eerste Tour-dag van Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel er eentje was om snel te vergeten. Nederlanders Laurens ten Dam en Sam Oomen maken de balans op.

Zij komen aan het woord in de podcast Live Slow Ride Fast. Ten Dam, bondscoach van de Nederlandse vrouwen, kan maar niet geloven dat uitgerekend Soudal Quick-Step de waaierslag miste in de eerste Touretappe. De Wolfpack was toch altijd de ploeg die gespecialiseerd was in waaiers? Die tijd lijkt nu echter voorbij.

"Wat mij in mijn hart raakt, is dat Soudal Quick-Step gewoon de waaier mist. Dat was altijd de ploeg die de boel regelde en nooit een waaier miste", maakt Ten Dam de vergelijking met het verleden. Vroeger stond Soudal Quick-Step natuurlijk ook bekend als klassieke ploeg. In de Tour van 2025 is de ploeg gebouwd rond een klassementsman.

Grandioze prestatie van Mas

Ook Evenepoel heeft best veel kritiek gekregen voor het missen van de waaier. Ondertussen valt het Sam Oomen, renner bij Lidl-Trek, op dat Enric Mas wel vooraan mee was. "Voor hem is het een grandioze prestatie dat hij mee zit in die waaier", besluit Oomen. Als echte berggeit zijn de waaiers niet bepaald een specialisatie van Mas.

Ook Ten Dam is erg verrast door de aanwezigheid van de Movistar-renner vooraan. "Dit had toch niemand van tevoren opgeschreven? Daar rijdt 35 man, en Mas zit daar." In eerste instantie dacht Ten Dam nog dat Mas zou vallen of uiteindelijk zou moeten lossen. Dat gebeurde niet, mede omdat ploegmaat Garcia Cortina mee de meubelen redde.

Mas mogelijk concurrent voor Evenepoel

In elk geval: Mas kan er maar goed mee zijn. Zo wordt hij mogelijk een rivaal van Evenepoel in deze Tour in plaats van Pogacar of Vingegaard. Als die eerste twee plaatsen te hoog gegrepen zijn voor Remco, kan Mas met dat tijdsverschil uit rit 1 een concurrent worden voor de derde plek.