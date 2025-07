Toeschouwer hypothekeert voorlopig zijn Tour de France: Thibau Nys doet meteen een drastische aankondiging

Fijn is het niet, maar een botsing met een toeschouwer lijkt voorlopig de Tour van Thibau Nys te hypothekeren. In een rit die hij had aangeduid als een kans moet hij nu een helpersrol vervullen.

Voor de start van de tweede Tourrit, die overigens door de regen en de volkstoeloop een kwartier later van start ging, blikte Thibau Nys bij Sporza terug op zijn val op de openingsdag. "Ik raakte een toeschouwer, of hij haakte in mijn stuur. Daardoor kon ik nog ternauwernood rechtblijven. Door een klapband, en omdat mijn stuur scheef stond, ging ik daarna toch nog onderuit."

Dat was een harde klap, maar gelukkig heeft Thibau Nys een goede nachtrust achter de rug. Die was meer dan welkom, want het vervolg van de eerste etappe was voor hem zwaar afzien. Vooral omdat hij hard moest achtervolgen en het peloton in stukken scheurde op het moment dat hij juist kwam aansluiten. Dat is uiterst vervelend.

Helpende rol voor Thibau Nys

De tweede etappe met aankomst in Boulogne-sur-Mer was op papier één van de kansen voor Thibau Nys om te scoren. Dat ligt nu helemaal anders, kondigt hij aan. "Het is kwestie om binnen te komen, te overleven en de ploeg te helpen waar ik kan. Het is in een helpende rol vandaag." Nys ruilt de status van kopman voor die van knecht in deze rit.

Bij Lidl-Trek moeten ze hopen dat in plaats van Nys dan Skjelmose met een goed eindschot kan uitpakken. Tenzij Jonathan Milan er nog aan zou hangen. "Johnny zit in een goede vorm. Het zal op het randje zijn voor hem. Ik zal helpen waar het mogelijk is", verkondigt Nys. De jonge Belg zet zijn eigen ambities dus even aan de kant.

Nys moet eerst weer fitter worden

Dat kan nu eenmaal niet anders na die valpartij en de geleverde inspanningen op de eerste dag. Hopelijk kan Nys de eerstvolgende dagen weer beter en fitter worden. Dan kan hij in de volgende ritten die hem goed liggen wel zijn kans gaan.