Bergkoning Pogacar 'verpest het' en raakt geïntimideerd door Mathieu: "Altijd moeilijk tegen Van der Poel"

Tadej Pogacar is zowaar de bergkoning na twee dagen Tour. Zelfs voor hem is het mogelijk om geïntimideerd te raken. Alleen Mathieu van der Poel kan dat effect hebben.

Hoe is het zo ver kunnen komen? Tadej Pogacar moest na de tweede Tourrit meer tijd verspillen dan voorzien, want hij had een podiumceremonie aan zijn been. Hij had onderweg enkele bergpunten gepakt en daardoor staat hij plots in de bollen. Een dag eerder had Vingegaard een punt weggekaapt voor de neus van één van zijn ploegmaats.

Heeft dat er dan iets mee te maken? Zijn het mentale spelletjes die nu al door UAE Team Emirates-XRG en Visma-Lease a Bike gevoerd worden? In elk geval moest Pogacar dus deelnemen aan de podiumceremonie. Hij probeerde dan maar zich zo vlug mogelijk van zijn taak te kwijten in de mixed zone en korte antwoorden te geven.

Pogacar blij met tweede plaats

"De rit was superzwaar en lang. De regen zorgde voor stress", zei Pogacar onder andere bij Sporza over de etappe. "Op de korte klimmetjes op het einde voelde ik me goed. Ik ben superblij met mijn tweede plaats." Nog een eerste ritzege in de Tour van 2025 voor Pogacar, maar daar tilt de Sloveense titelverdediger dus niet al te zwaar aan.

Het is ook niet de eerste keer dat hij in de sprint geklopt wordt door Mathieu van der Poel. Bij zo'n scenario kruipt Van der Poel toch wel enigszins in zijn hoofd. "Het is altijd moeilijk om Van der Poel te verslaan in de sprint. Ik heb het verpest: ik werd een beetje bang en wachtte te lang om aan te gaan", was Pogacar streng voor zichzelf.

Pogacar moet iets bedenken bij sprint tegen Van der Poel

"Hij was dan ook nog eens gewoon sneller", kon Pogacar wel toegeven. Pogacar kan natuurlijk wel koersen winnen die Van der Poel niet kan winnen, maar moet er toch nog iets op vinden om de Nederlander aan te kunnen in de sprint.