🎥 Hoe FC De Kampioenen (en Het Eiland en In De Gloria) steeds meer impact hebben op de koers

FC De Kampioenen zijn en blijven een deel van het collectief geheugen. Dat is ook anno 2025 nog steeds het geval. Niet enkel door de herhalingen op de VRT, maar ook omdat fragmenten uit het programma steeds vaker worden gebruikt in memes op het internet.

Uiteraard wordt er steeds vaker verwezen naar de Sporza Wielermanager. Daarbij werd ook onder meer het uitvallen van Evenepoel als een zeer kwalijke zaak gezien, waarop mensen creatief aan de slag gingen.

Het is al lang niet meer het eerste of laatste voorbeeld van hoe FC De Kampioenen een nieuw leven aan het leiden zijn via de sociale media. Dat is overigens voor alle sporten zo, maar we focussen hier vooral op het wielrennen.

Ook de samenvatting van het eerste deel van de Tour de France werd gemonteerd op een beeld van FC De Kampioenen bijvoorbeeld.

En als Pogacar aanvalt? Dan moeten Vingegaard en alle andere klassementsmannen er achteraan zoals Marc Vertonghen en Xavier Waterslaeghers achter Leen Dendievel:

Toegegeven: ook andere klassieke programma's zoals In De Gloria of Het Eiland worden vaak gebruikt om dergelijke filmpjes mee te monteren. Zo ook bijvoorbeeld bij de uitlatingen van de vrouw van Vingegaard eerder deze Tour: