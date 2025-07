Hier moet Mathieu van der Poel altijd bij zijn: Tour de France-jury moet grondig nadenken over concept

Er is in de Tour de France nog wat denkwerk voor de jury. Mathieu van der Poel is niet bij de acht genomineerden voor de Superstrijdlust en dat doet toch de wenkbrauwen fronsen.

Achter de reden van de afwezigheid van Mathieu van der Poel bij de laatste acht namen is het niet ver zoeken. Van der Poel zit niet meer in de Tour, terwijl dat voor de acht genomineerden wel het geval is. Het is ergens begrijpelijk dat men het uitrijden van de Tour wil belonen, maar zo lijkt het meer op het uitwissen van geweldige prestaties.

Mathieu van der Poel was in deze Tour de France zo'n grote smaakmaker dat hij verkozen werd tot de meest strijdlustigste renner uit de eerste Tourweek. Dan houdt het geen steek dat een resem andere renners eerder in aanmerking komen voor de Superstrijdlust. VDP hoeft die prijs niet te krijgen, maar had wel een nominatie verdiend.

Wellens bij genomineerden Superstrijdlust

Als het moment eraan komt om de winnaar aan te duiden, zou er bijvoorbeeld wel rekening gehouden kunnen worden met het al dan niet uitrijden van de Tour als één van vele factoren. De organisatie heeft de laatste acht renners bekendgemaakt die kans maken op de Superstrijdlust: Wellens, Healy, Arensman, Simmons, Storer, Armirail, Jegat en Abrahamsen.

Zowel de jury als het publiek moet uit dit achttal een winnaar aanduiden. De stem van het publiek zal even zwaar tillen als de jury, waar parcoursbouwer Thierry Gouvenou en wielerlegende Laurent Jalabert. Het publiek zal zijn stem uitdelen via een populariteitspoll op het social mediaplatform X. Morgenavond mag de winnaar van de prijs naar het podium.

Wint een renner die nog geen prijs heeft?

In het bijzonder renners als Tim Wellens, Ben Healy, Thymen Arensman en Quinn Simmons hebben zeker en vast hun plekje bij de genomineerden verdiend. Het is nu de vraag of de renners die nog geen rit wonnen toch een streepje voor zullen hebben bij deze verkiezing van de Superstrijdlust.