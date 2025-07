Hoe blijf je iemand als Pogacar motiveren? Ploegmanager doet boekje open

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar wordt eind september pas 27 jaar, maar toch is het palmares van de Sloveen al heel goed gevuld. Hoe slaagt zijn ploeg er in om hem toch nog te motiveren?

Vier keer de Tour de France, de Giro, twee keer de Ronde van Vlaanderen, drie keer Luik-Bastenaken-Luik, vier keer de Ronde van Lombardije, twee keer de Strade Bianche, twee keer de Waalse Pijl en het WK op de weg.

Het palmares van Tadej Pogacar oogt zo'n twee maanden voor zijn 27ste verjaardag al indrukwekkend. Met 104 profzeges doet geen enkele actieve renner beter, rijpe dertigers Démare (33) en Kristoff (37) blijven steken op 97 profzeges.

Hoe motiveer je Pogacar nog?

Hoe slaagt UAE Team Emirates-XRG erin om Pogacar toch iedere keer te blijven motiveren? "Deels door verschillende wijzigingen in het schema aan te brengen", zegt ploegmanager Joxean 'Matxin' Fernandez bij AS.

"Sommige jaren reed hij Jaén en Andalusië, andere jaren paste hij zijn schema aan, zoals Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico... bijvoorbeeld, na het winnen van de Ronde van Catalonië, zagen we de klassiekers als een motivatie."

Ook de Tour overslaan is volgens Matxin mogelijk. "Alles is denkbaar. Alles heeft zijn tijd." Pogacar zelf sprak na zijn vierde Tourzege al meteen zijn twijfels uit over een volgende deelname aan de Tour.