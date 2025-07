Montmartre zorgt voor spektakel in de Tour, al is er één heel grote vraag voor volgend jaar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour de France van dit jaar deed vlak voor de finish op de Champs-Elysées nog eens Montmatre aan. De helling in Parijs zorgde voor het nodige spektakel.

Wout van Aert pakte de slotetappe in de Tour de France en daar zat de helling van Montmartre voor een groot deel tussen. Nochtans waren er vooraf niet echt veel voorstanders van deze wijziging in het parcours.

Ook Marc Sergeant was er geen liefhebber van, maar het heeft wel voor spektakel gezorgd. Zeker als je ziet welke namen er uiteindelijk voorin zaten en de koers maakten.

“Als je ziet hoe er gekoerst is en wie er gekoerst heeft, dan weet je nu al dat dit een blijver wordt”, is Sergeant nu al overtuigd, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Al is er ook een grote vraag richting volgend jaar.

Wat doet Tour de France volgend jaar met Montmartre?

Nu besliste de koersdirectie om de tijdsopname bij het binnenrijden van Parijs te doen, omdat het regende. “Zodat niemand gedwongen werd om risico's te nemen. Ik ben benieuwd wat ze in de toekomst doen als het niet regent”, gaat Sergeant verder. Want volgens hem was niet alleen Wout van Aert de grote winnaar.

“Ook voor ASO-baas Christian Prudhomme en de stad Parijs was deze etappe een grote overwinning. Qua citymarketing kon dit wel tellen. Het spektakel van de slotrit heeft nog een extra laag gekregen”, besluit Sergeant.