Na alle kritiek die hij kreeg: Victor Campenaerts komt met heel duidelijk statement

Victor Campenaerts heeft tijdens de Tour de France bewezen dat hij meer is dan wat iedereen van hem verwacht. Hij verbaasde vooral in de klimetappes.

Op voorhand was er enorm veel kritiek op de selectie van Victor Campenaerts voor de Tourploeg van Visma Lease a Bike. Hij zou voor velen niet geschikt zijn om een ondersteunende rol in de bergen uit te voeren.

“Er was wat kritiek in het begin, dat klopt”, erkent hij in een interview bij Cyclism’Actu. “Maar ik denk dat de journalisten die twijfelden nu beseffen dat die kritiek misschien onterecht was. Ik begrijp hun standpunt, maar het team wist wat het deed.”

90 procent van de voorbereiding die Campenaerts deed was gericht op de bergen. Dat was ook een absolute noodzaak als je een helpende hand wil zijn voor Jonas Vingegaard in de strijd met Tadej Pogacar voor het eindklassement.

Victor Campenaerts behoort tot top 15 in bergen

Op een klim van de buitencategorie bevond Campenaerts zich plots tussen de vijftien beste klimmers ter wereld. “Dat was een geweldig gevoel. Ik had niet verwacht zo goed te klimmen. Al bij het Dauphiné voelde ik me sterk in de bergen, maar hier ging het nog beter dan verwacht.”

Toch benadrukt Campenaerts maar al te graag dat hij geen klimmer wil worden voor eigen succes, maar enkel in een ondersteunende rol in een grote ronde. “Mijn ambitie is om de best mogelijke ploegmaat te zijn in een grote ronde. En daarvoor moet je mee kunnen in de bergen.”

Campenaerts hoopt dan ook dat hij in de toekomst de Tour de France kan blijven rijden voor Visma Lease a Bike en kan bijdragen om met Jonas Vingegaard de hoofdprijs te pakken.