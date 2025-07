Toppers haken af voor na-Tourcriteriums: Erwin Vervecken die vandaag in Herentals organiseert legt uit waarom

De voorbije dagen werden al enkele na-Tourcriteria gereden. Vandaag is Herentals, de thuisbasis van Wout van Aert, aan de beurt.

Na-Tourcriteria lokken nog altijd heel veel volk, maar voor de renners zelf zijn ze van veel minder groot belang dan vroeger. Dat vertelt Erwin Vervecken, die vandaag het criterium van Herentals organiseert.

Nochtans was het vroeger het ideale moment voor de Tourwinnaar of zij die een trui van het nevenklassement pakten om de nodige centen te verdienen. Die tijd is echter al een heel eindje voorbij, zo klinkt het in Het Nieuwsblad.

Tourhelden haken af voor na-Tourcriteriums

“Ten tijde van Eddy Merckx was het geld van de criteriums een belangrijk deel van hun inkomen”, vertelt Erwin Vervecken. “Tegenwoordig verdienen de toppers ettelijke keren het salaris van de toppers vroeger.”

Die inkomsten hebben de renners niet meer nodig. Bovendien wordt het voor hen ook tijd om eens thuis te zijn en wat vakantie te nemen. “De renners zijn voor hun Tour-deelname vaak weken weg van huis. Logisch dat ze nadien uitkijken naar qualitytime met hun familie.”

Vanavond rijdt Wout van Aert mee in Herentals. Zijn ritoverwinning op de Champs-Elysées in Parijs zal ongetwijfeld voor nog wat extra volk zorgen.