Vauquelin zet alle criticasters op hun plaats nadat hij zijn been breekt na de Tour de France

Kevin Vauquelin liep vlak na de Tour de France een kuitbeenbreuk op. Dat gebeurde toen hij met een koffer de trap af wou.

Kevin Vauquelin was één van de smaakmakers van de voorbije Tour de France. Vlak daarna liet zijn ploeg Arkéa-B&B Hotels weten dat de Fransman zijn been gebroken had bij een incident thuis.

De ploeg weidde niet echter uit en dat leidde tot een hele reeks speculaties. Op sociale media deed al snel de ronde dat Vauquelin onder invloed van alcohol gevallen was.

Vauquelin legt uit hoe hij van de trap viel

De Franse renner reageerde nu met een duidelijk statement op Instagram. Daarin verduidelijk Vauquelin de omstandigheden waarin hij zijn breuk opliep.

“Om precies te zijn: het was toen ik met mijn koffer de trap af liep en het was ook niet ‘s nachts. Sorry voor iedereen die dacht dat ik een alcoholist was”, klinkt het scherp.

Vauquelin zal eventjes moeten herstellen van de opgelopen breuk. Een domper, maar de Fransman hoopt dit jaar nog mooie dingen te laten zien in het peloton.