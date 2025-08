Sergeant kijkt vreemd op van de Tour de France: laten andere renners Pogacar niet te gemakkelijk winnen?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Tour de France werd ook dit jaar gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen pakte veel gemakkelijker dan verwacht zijn vierde eindoverwinning.

Tadej Pogacar heeft de Tour de France van dit jaar mooi gekruid. Zelfs in de slotetappe richting de Champs-Elysées maakte hij nog voluit mee de koers.

Het was vooraf al te horen dat hij daar nog eens wou uitpakken en volgens Marc Sergeant is daar ook een heel goede reden voor te bedenken.

“Naar een verklaring hoef je niet ver te zoeken: hij houdt van koersen. Ik heb de voorbije dagen al vaker gezegd dat hij het krijgt van dat apathische gedoe rondom hem”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Tegenstanders dagen Tadej Pogacar te weinig uit

Pogacar wil dat andere renners aanvallen, om dan te proberen te counteren. Daar geniet hij duidelijk van, maar volgens Sergeant moest hij dat niet vaak doen. “Ik vond dat de tegenstand iets te snel berustte in zijn suprematie”, klinkt het.

“Op de Ventoux kregen we nog een sprankeltje hoop met de aanvallen van Vingegaard, maar in de Alpen ontbrak toch het peper en zout. Toch hebben we dankzij Pogacar een heel mooi Tour de France gezien”, besluit Sergeant.