Wout van Aert komt met geniale reactie op de vraag of hij standbeeld moet krijgen in Herentals

Wout van Aert is all over the news. Onze landgenoot zweeft nog rond op de grote wolk na zijn zege in de slotetappe van de Tour de France.

De overwinning op de Champs-Elysées, met de stevige krachttoer op Montmartre, blijft tot de verbeelding spreken. Ook Wout van Aert zelf blijft nagenieten. En dat deed het publiek donderdagavond ook op het na-Tourcriterium in Herentals. Het was er over de koppen lopen. Iedereen wilde een glimp opvangen van Wout van Aert, om vlug een selfie te nemen of een handtekening te scoren. Van Aert ontgoochelde ook niet. Onze landgenoot pakte de overwinning en dat leidde duidelijk tot uitzinnige situaties in het publiek dat hem resoluut naar de overwinning schreeuwde. Moet Wout van Aert een standbeeld krijgen? Bij Sporza confronteerden ze Van Aert met het idee dat heel wat mensen oordelen dat onze landgenoot als bekendste inwoner van de stad wel een standbeeld verdient, of dat er een straat naar hem wordt genoemd. Van Aert moest er smakelijk mee lachen. “Ik laat zulke dingen op mij afkomen”, klonk het. “Misschien is dat ook iets voor dode mensen. Dus laat er ons daar nog maar even mee wachten”, was zijn advies.