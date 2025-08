📷 BREAKING OFFICIEEL Remco Evenepoel verlaat Soudal Quick-Step aan het einde van het seizoen

Remco Evenepoel zal na het huidige wielerseizoen de overstap maken naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Zijn vertrek markeert een belangrijk moment voor Soudal Quick-Step, dat afscheid neemt van een van zijn meest succesvolle renners.

Soudal Quick-Step bevestigde zopas op haar officiële kanalen dat Evenepoel het team verlaat aan het einde van het seizoen 2025. Hoewel zijn contract nog liep tot eind 2026, gaf zijn entourage aan geen verlenging te willen bespreken. Na overleg met sponsors en partners besloot het team akkoord te gaan met een vervroegd vertrek.

De ploeg benadrukt dat deze beslissing in het belang is van alle betrokken partijen. “We hebben besloten dat het in het beste belang van iedereen is om akkoord te gaan dat Remco aan het einde van het huidige seizoen kan vertrekken,” aldus het officiële statement van het team.

Historische prestaties

Sinds de oprichting in 2003 heeft Soudal Quick-Step zich ontwikkeld tot een van de meest succesvolle ploegen in het professionele wielrennen. Met meer dan 1000 UCI-overwinningen behoort het team tot de absolute wereldtop. Evenepoel speelde hierin een sleutelrol, met onder andere zijn wereldtitel en zeges in grote rondes, maar ook op de Olympische Spelen.

Reactie van het team

Hoewel het vertrek van Evenepoel als een verlies wordt beschouwd, blijft de ploeg ambitieus. “We zullen de herinneringen koesteren en blijven samen streven naar belangrijke resultaten voor de rest van het seizoen,” stelt het team. De nadruk ligt op het collectief: “We geloven sterk in de teamgeest die ons de titel van Wolfpack heeft opgeleverd.”

Vooruitblik

De overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe opent een nieuw hoofdstuk in Evenepoels carrière. Voor Soudal Quick-Step betekent het een herpositionering binnen het peloton. De ploeg spreekt haar dank uit aan sponsors en partners voor hun blijvende steun en kijkt vooruit naar een toekomst waarin het team als geheel centraal blijft staan.

Patrick Lefevere kan en mag naar eigen zeggen niet reageren op de transfer, zo laat hij weten.

