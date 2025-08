Deze fout mag Remco Evenepoel volgens José De Cauwer niet maken

Remco Evenepoel rijdt vanaf volgend jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Het is uitkijken welke klemtonen zijn nieuwe ploeg zal leggen.

José De Cauwer is overtuigd dat Remco Evenepoel door zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe nog een stap vooruit kan zetten. De omkadering is beter en er zijn meer financiële middelen ter beschikking.

“Het is niet zo dat ze bij Soudal-Quick Step niet klaar waren, maar ik denk dat er bij Red Bull-BORA-Hansgrohe nog meer geld kan tegenaan gegooid worden. Dat is Remco aan het zoeken, een nog betere omkadering”, klinkt het in een reactie bij Sporza.

Evenepoel moet blijven mikken op de Tour de France

Voor De Cauwer is er alvast één ding heel erg belangrijk: Evenepoel moet de droom houden om ooit de Tour de France te winnen. “Dat moet hij blijven nastreven. Men zegt soms dat hij beter zou focussen op eendagswerk, maar dat supergrote doel moet hij blijven najagen.”

De druk zal nu echter wel veel groter zijn dan ooit te voren. “Dat wil niet zeggen dat hij de Tour gaat winnen, maar veel beter zal er in de wereld niet bestaan. Red Bull is in de wielrennerij gekomen en dat is niet om er niet het beste uit te halen.”

De Cauwer is zeker van zijn stuk. Met deze stap heeft Evenepoel de juiste keuze gemaakt om zijn carrière op een nog hoger niveau verder te zetten.