Ex-ploegleider van Soudal Quick-Step komt met uitspraken over loon van Evenepoel naar buiten

Remco Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step. Een sportieve keuze klinkt het, al zal hij er financieel ook niet slechter op worden.

Brian Holm heeft in een interview met het Deense Feltet enkele straffe uitspraken gedaan over het vertrek van Remco Evenepoel. En het daarbij behorende loon van onze landgenoot.

Brian Holm is een voormalig Deens wielrenner die actief was van 1986 tot 1998. Hij stond bekend als een loyale knecht in eendagskoersen, maar boekte ook zelf successen zoals winst in Parijs-Brussel en het Deens kampioenschap op de weg.

Na zijn actieve carrière werd hij een gerespecteerd ploegleider bij onder andere Team Telekom, HTC-Highroad en Soudal Quick-Step. Holm staat bekend om zijn uitgesproken mening en droge humor. In 2022 kondigde hij aan te stoppen als ploegleider, maar hij blijft actief in de wielerwereld als adviseur en mentor.

Nieuwe loon van Evenepoel komt in de buurt van Pogacar

“Red Bull heeft natuurlijk geen gebrek aan geld. En ik heb bedragen gehoord… Als dát moderne wielrennen is, dan denk ik: ‘Dank je wel, dat is veel geld!’”, vertelt hij aan Feltet.

“Het zijn bedragen die ik nog nooit eerder heb gehoord in het professionele wielrennen. Is het meer dan Pogacars salaris? Het zit in die buurt, ja. Ik begrijp wel dat Remco dat wil.”

De Tourwinnaar van de voorbije twee jaar zou tussen de 8 à 9 miljoen euro per jaar verdienen. Evenepoel kreeg bij Soudal Quick-Step een loon tussen 4 en 5 miljoen euro.