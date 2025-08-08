Nieuwe aanwinst Soudal Quick-Step is dolgelukkig en verwijst naar Tom Boonen

Dylan Van Baarle is de nieuwe aanwinst van Soudal - Quick-Step. Hij tekende voor twee jaar en gaf zelf aan dat er een droom uitkomt. Hij zou in het klassieke voorjaar wel eens van groot belang kunnen zijn voor zijn nieuw team.

Na Jasper Stuyven is nu ook Dylan van Baarle lid van The Wolfpack. Hij tekende zoals geweten voor twee seizoenen bij Soudal - Quick-Step en lijkt klaar voor de overstap.

De Nederlander laat dat ook zelf weten in een bericht op de webstek van zijn nieuwe ploeg: "Ik ben ongelooflijk enthousiast om bij Soudal Quick-Step te komen."

"Het is een ploeg die ik op tv zag toen ik jong was, vooral in de tijd van Tom Boonen. Het is een droom die uitkomt om volgend jaar lid te worden van The Wolfpack. Van buitenaf gezien geeft het de indruk van één grote familie, en ik ben blij dat ik er deel van uit mag maken."

Mooie resultaten

"Mijn doel is om in de klassiekers weer op mijn best te presteren, en hopelijk vechten we daar voor de overwinning. Ik wil de klassementsmannen ook zoveel mogelijk helpen in de grote rondes, en waarom niet, daar of in de wedstrijden van een week voor een ritzege gaan als de kans zich voordoet", aldus van Baarle.

In het verleden won hij al eens Parijs-Roubaix (2022), Dwars door Vlaanderen (2021) en de Omloop Het Nieuwsblad (2023), terwijl hij ook tweede werd in de Ronde van Vlaanderen en het WK.