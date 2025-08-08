Tour de France krijgt nu al vraag voor Grand Départ in 2030

De start van de Tour de France binnenhalen, het is en blijft big business. Voor 2030 wil Duitsland een gooi doen naar de Grand Départ.

Duitse wielerofficials willen de start van de Tour de France in 2030 naar hun land halen. Daarvoor zijn al gesprekken geweest met Tourbaas Christian Prudhomme, zo klinkt het.

De Grand Départ zou in het oosten van Duitsland gereden worden. “We hebben onze plannen uitgelegd. Duitsland is een belangrijke markt voor Tourorganisator ASO, die ook achter de Ronde van Duitsland zit”, vertelt Andreas Prokop, één van de initiatiefnemers.

Grand Départ in 2030 in Dresden?

In 2017 vertrok de Tour de France nog in Düsseldorf. Duitsland kiest voor 2030 omdat het dan 40 jaar geleden is dat het land herenigd werd.

Er zouden al de nodige sponsors binnengehaald zijn, waardoor het nu al mogelijk is om een officeel bod te doen op het binnenhalen van de Grand Départ.

Het zou gaan om drie ritten: eentje van Dresden naar Gera, een tijdrit van Halle naar Leipzig en ook nog een derde etappe van Erfurt naar Magdeburg.