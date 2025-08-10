🎥 Evenepoel reageert in gesprekje met Lukaku voor het eerst op zijn transfer naar Red Bull

Remco Evenepoel belde na het tekenen van zijn contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe met Romelu Lukaku. De twee laten zich bijstaan door dezelfde advocaat en hebben ook een verleden bij Anderlecht.

Romelu Lukaku was niet rechtstreeks betrokken bij de transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe, maar ze laten zich wel allebei bijstaan door het Brusselse advocatenkantoor Cresta voor het onderhandelen van hun contracten.

Het is dat Brusselse advocatenkantoor dat het videogesprek tussen Lukaku en Evenepoel deelde op hun sociale media nadat de olympische kampioen zijn handtekening had gezet onder zijn nieuwe contract.

Evenepoel reageert op transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe

"Een nieuwe move, of wat?", vraagt Lukaku aan Evenepoel. "Het is tijd voor iets nieuws", antwoordt de olympische kampioen. "Red Bull is top hé. Echt, echt top", is Lukaku erg lovend. "Volgend jaar de Tour?"

"Ik ga mijn best doen", reageert Evenepoel. "Het is de juiste stap op het juiste moment. Groetjes aan je ouders", sluit de topschutter aller tijden van de Rode Duivels nog af.

Evenepoel is enkele dagen geleden vertrokken op stage naar het Italiaanse Livigno. Daar bereidt hij het najaar voor, met het WK in Rwanda eind september en het EK in Frankrijk begin oktober als belangrijkste doelen.