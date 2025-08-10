"Afzegging van Wout van Aert voor het WK wielrennen verijdelt nu al een doemscenario zoals in 2021"

De afzegging van Wout van Aert voor het WK is een aderlating voor de Belgische ploeg, maar het maakt de zaken wel allemaal nog wat duidelijker. België zet alles op Remco Evenepoel op het WK.

Het hoeft dus helemaal geen slechte zaak te zijn voor Belgian Cycling, hoewel je een renner met de status van Van Aert er altijd graag bij wil. Als het echt het geval is dat de Kimihurura gelijkenissen vertoont met Montmartre, zoals bondscoach Serge Pauwels beweert, dan hadden Van Aert en Evenepoel in elkaars vaarwater kunnen komen.

Dan loert het doemscenario uit 2021 ergens toch weer om de hoek. België wilde de koers vooral hard maken in dienst van uitgesproken kopman Van Aert. Alleen deed Evenepoel dat veel vroeger dan de rest van de ploeg verwachtte. Zo sloopte hij vooral de eigen ploegmaats. Van Aert kwam tekort in de finale en Stuyven werd slechts vierde.

Crisis in de kiem gesmoord door Vanthourenhout

Onlangs benadrukte Chris Horner, de Vueltawinnaar van 2013, nog dat Evenepoel destijds geen schuld trof. In elk geval brak in de dagen na het WK van 2021 in België een crisissfeertje uit. Dit werd door Sven Vanthourenhout vakkundig in de kiem gesmoord. Daar werd het zaadje geplant voor vele successen die in de jaren daarna volgden.

Voortaan trok België vaker met twee kopmannen naar een kampioenschap, waar Evenepoel veel profijt uit haalde. Ondertussen heeft Evenepoel ook enorm aan maturiteit gewonnen de afgelopen jaren. De kans dat het opnieuw tot een clash zou komen is sterk verminderd, maar er zijn wel wat ingrediënten die konden leiden tot een delicate mix.

Van Aert haalt de angel eruit

Na de ontgoocheling in de Tour heeft Evenepoel nood aan een succes op een kampioenschap. In Rwanda wacht hem op zijn minst een uitdagend parcours dat perspectief biedt. De bondscoach geloofde echter wel degelijk ook in de kansen van Van Aert. Met zijn beslissing heeft Van Aert de angel uit deze potentieel explosieve situatie gehaald.