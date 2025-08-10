"Dan weet je het wel": Lampaert doet boekje open over Merlier en toptalent Magnier

"Dan weet je het wel": Lampaert doet boekje open over Merlier en toptalent Magnier
Foto: © photonews

Door het vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step zullen andere renners volgend jaar meer kansen krijgen. Het geloof in Paul Magnier (21) is bijzonder groot.

Bij Soudal Quick-Step zal de focus in 2026 opnieuw wat meer gaan naar de klassiekers na het vertrek van Remco Evenepoel. The Wolfpack trok onder meer Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike) al aan. 

De ploeg gelooft echter ook in het talent dat ze al in huis hebben en in het bijzonder dan de Fransman Paul Magnier (21), die zijn contract verlengde tot eind 2027. Hij boekte deze week zijn tiende overwinning bij de profs met een ritzege in de Ronde van Polen, zijn eerste in de WorldTour. 

Lampaert onder de indruk van Magnier

Magnier werd dit jaar al tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en in de Ename Samyn Classic. In Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen kwam de jonge Fransman nog tekort. 

Yves Lampaert gelooft alvast in Magnier, zeker in de sprint. "Als je Tim Merlier de helft van de keren erop legt in de sprint op training, dan weet je wel dat er inhoud in zit", zegt Lampaert bij Het Nieuwsblad. 

"En hij heeft natuurlijk meer dan alleen die sprint. Neem nu zijn tweede plaats van vorig jaar in Plouay (de Bretagne Classic, nvdr.), dat is een van die koersen waarin hij al getoond heeft dat hij meer in zich heeft."

