De oorzaak van longontsteking van Van der Poel? "Een week later zat hij thuis"
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel moest de Tour de France verlaten door een longontsteking. Ligt de oorzaak bij zijn agressieve manier van koersen?

Mathieu van der Poel sukkelde al na een week met een verkoudheid, maar koerste wel verder in de Tour. Op de tweede rustdag kreeg de Nederlander plots koorts en ging hij naar het ziekenhuis voor onderzoek. 

Daar werd een longontsteking vastgesteld bij Van der Poel, die hem tot een opgave dwong in de Tour. Voormalig ploegleider Allan Peiper ziet de manier van koersen van Van der Poel als mogelijke oorzaak. 

Ging Van der Poel te diep in de Tour? 

"Mathieu heeft geweldig gereden in die rit met Jonas Rickaert. Hij viel op 180 kilometer van de meet aan en werd op vijfhonderd meter van de meet bijgehaald. Maar hij heeft de hele koers waarschijnlijk aan een hartslag van 180 gereden", zegt hij bij De Koffiestop. 

"Je kunt me niet zeggen dat dat gezond is. De vraag is dan wel: waarom? Ik kan me indenken dat dat soort inspanningen het lichaam nog meer forceert door tot het uiterste gaan", gaat de Australiër verder. 

"Hoe nadelig zijn die inspanningen? Een week nadien was Mathieu wel naar huis. Heeft dat een rol gespeeld", vraagt Peiper zich af. Voor Van der Poel was het al zijn derde opgave op vijf deelnames aan de Tour. 

