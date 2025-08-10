Doet Remco Evenepoel het laatste grote verschil tussen wielrennen en voetbal vervagen?

Het wielrennen is snel aan het veranderen, zoveel is duidelijk. Mogelijk dat de transfer van Remco Evenepoel wat losmaakt in het wereldje, waardoor we anders gaan denken over de sport.

In het voetbal is een woord een woord, tot het gebroken wordt. Contracten worden zelden uitgedaan tot de laatste dag - het is zelfs niet echt de bedoeling, zodat er verkocht kan worden.

Dynamiek rond Remco

Dat is in de koers dan toch nog een beetje anders, waar contracten in se wél worden uitgedaan en renners wegkopen volgens sommigen nog steeds not done is.

"Toch is het met die hele dynamiek rond Remco aan het bewegen. En merk je een nieuwe evolutie”, aldus Ledure, daarin bijgetreden door Loïc Darcis, die zich binnen Cresta specifiek toelegt op wielrennen, in Het Laatste Nieuws.

Traditioneel

“Wielrennen is, op z’n zachtst uitgedrukt, nog redelijk ‘traditioneel’. Alles duurt er allemaal wat langer. Wij denken dat daar wat innovatiever mee kan worden omgesprongen, in het belang van de renner zelf."

“In het wielrennen heb je maximaal 25 teams - 18 in de WorldTour plus nog enkele ProTeams - die professioneel werken en samen 600 plaatsen vacant hebben. De beste 200 à 300 coureurs vinden daarin altijd plek. Dat maakt talentdetectie in de koers tot een vrij zekere en veilige belegging. En creëert een andere dynamiek.”