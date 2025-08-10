Evenepoel brak zijn belofte met transfer: Lefevere reageert klaar en duidelijk

Remco Evenepoel trekt eind dit jaar de deur achter zich dicht bij Soudal Quick-Step. Al breekt hij zo wel een belofte die hij maakte aan Patrick Lefevere.

Op 21 april 2021 kondigde de 21-jarige Remco Evenepoel met veel trots aan dat hij zijn contract bij Soudal Quick-Step met vijf jaar had verlengd. "Een echte wolf verlaat de roedel nooit!", schreef Evenepoel toen op zijn sociale media.

Iets meer dan vier jaar later is zijn vertrek bij The Wolfpack toch een feit. Evenepoel doet het laatste jaar van zijn contract niet uit en stapt op 1 januari over naar het Duitse Red Bull-BORA-hansgrohe.

Patrick Lefevere neemt Evenepoel niets kwalijk. "Remco heeft dan een paar keer gezegd dat hij nooit bij ons zou weggaan. Mensen onthouden dat, maar ik vergeef het hem, zoiets zeg je in een emotionele bui", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Vertrek van Evenepoel was onvermijdelijk

Zelf hield Lefevere het been altijd stijf wat een vertrek van Evenepoel betrof, maar iets meer dan een half jaar na zijn afscheid als CEO, vertrekt Evenepoel toch. Was Evenepoel ook vertrokken als Lefevere wel nog CEO was?

"Het zou heel arrogant zijn om met neen te antwoorden. Dit was al aan de gang toen ik nog de touwtjes in handen had." Als Soudal Quick-Step nog geld wilde voor Evenepoel, kon het niet anders dan hem nu te verkopen.