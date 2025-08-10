Man die transfer Evenepoel in orde bracht laat in zijn kaarten kijken

Remco Evenepoel werd al sinds het begin van zijn carrière bijgestaan door zijn vader als manager. Daar kwam onlangs een einde aan en meteen leverde het ook een pittige transfer op.

Het gonste de voorbije weken van de geruchten over een transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Ondertussen is duidelijk dat die deal er ook effectief is gekomen.

Dealmaker en jurist

De vraag was welke rol zijn vader Patrick Evenepoel in die mogelijke transfer heeft gespeeld. Hij is sinds enkele jaren de manager van zijn zoon en wordt ondertussen bijgestaan door jurist Sébastien Ledure, die ook de advocaat is van Romelu Lukaku.

Ledure legt zelf uit hoe een en ander tot stand is gekomen: “Als zaakwaarnemer van zijn zoon besefte vader Patrick dat er extra ondersteuning nodig was, maar gaf hij tegelijk aan dat Remco en hij die niet via een traditioneel makelaarskantoor wilden laten verlopen.”

Eerste renner onder de hoede

“Hij had gelezen wat we destijds voor Romelu hadden gedaan en zo is het tweeënhalf jaar geleden begonnen. Op de WorldTour-promotie van Intermarché-Wanty in het najaar van 2020 na was onze ervaring in het wielrennen tot dan toe relatief beperkt gebleven."

"Remco is pas de eerste renner die we individueel zijn gaan begeleiden", aldus Sébastien Ledure daarover in Het Laatste Nieuws. En de rest is dus geschiedenis ondertussen.