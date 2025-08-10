Moeder Evenepoel blikt terug op moeilijke Tour de France

Het zijn drukke rijden geweest voor de familie van Remco Evenepoel. Er was de Tour de France en er is ook de hetze rond de transfer. En dus ook voor mama Agna Van Eeckhout. Die blikte ook eens terug.

Mama Agna Van Eeckhout was - in tegenstelling tot Remco Evenepoel zelf - gewoon aanwezig op de R.EV Ride. Evenepoel zelf was naar Italië voor een hoogtestage.

Hoogtestage

Het waren zware weken voor de jonge Belg, die moest opgeven in de Tour de France en ondertussen ook in het oog van de storm is terechtgekomen door zijn transfer naar Red Bull - Bora Hansgrohe.

"Hij is zich volop aan het focussen en aan het toewerken naar zijn volgende doelen", vertelt zijn mama Agna Van Eeckhout bij Sporza. "De volgende doelen moeten vervuld worden en dat kan alleen maar door te gaan trainen."

Goed ziek geweest

"Iedereen heeft wel gezien hoe het liep. Hij heeft even moeten resetten, want hij is ook goed ziek geweest. Alles staat terug op punt en hij kan weer voor de volgende doelen gaan."

In het najaar staat er nog heel wat moois op het programma voor de Belgische topper. En de komende jaren kunnen er nog verschillende kansen komen om de Tour de France wél tot een goed einde te brengen.