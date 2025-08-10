Nieuw contract bij Soudal Quick-Step, maar Yves Lampaert moest wel stevige toegeving doen

Yves Lampaert heeft dan toch nog een contractverlenging getekend bij Soudal Quick-Step voor twee jaar. Hij krijgt wel een andere rol en moest ook toegevingen doen.

In 2022 won Yves Lampaert verrassend de openingstijdrit in de Tour de France en pakte zo ook verrassend de gele trui. Lampaert kreeg niet veel later een stevige contractverlenging van drie jaar van Patrick Lefevere.

Iets waar Lefevere later spijt van had, want Lampaert kon geen topresultaten meer neerzetten. Hij won vorig jaar nog de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland, maar in de klassiekers zoals Parijs-Roubaix eindigde hij de voorbije drie jaar niet meer in de top 20.

Wat wordt de rol van Lampaert bij Soudal Quick-Step?

Lefevere was geen fan van renners een minder contract te laten tekenen, maar CEO Jurgen Foré liet Lampaert wel voor twee jaar bijtekenen. "Ik heb absoluut serieuze toegevingen moeten doen", zegt Lampaert bij Het Nieuwsblad.

Volgens Lampaert is het de normale gang van zaken in een carrière, plots moet je inleveren. En hij is vooral blij dat hij op zijn 34ste nog een contract van twee jaar heeft kunnen tekenen bij Soudal Quick-Step, wat op die leeftijd niet meer evident is.

Lampaert krijgt ook een iets andere rol en zal aan de jongeren zijn ervaring proberen door te geven. "Daarnaast kapitein zijn in de klassiekers en toch ook nog proberen om zo lang mogelijk mee te gaan richting de finale en steun bieden aan iemand als Jasper Stuyven."