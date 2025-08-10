'Nieuw dopinggeval in de koers: bijna-winnaar Omloop Het Nieuwsblad moet vier jaar schorsing vrezen'

'Nieuw dopinggeval in de koers: bijna-winnaar Omloop Het Nieuwsblad moet vier jaar schorsing vrezen'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Kent u Aurela Nerlo nog? De Poolse reed dit voorjaar een boeiend voorjaar. Nu is gebleken dat dat misschien niet allemaal even zuiver is gebeurd, want de renster is gepakt op doping.

Tijdens de Omloop Het Nieuwsblad begin maart was het uiteindelijk Lotte Claes die vanuit de vroege vlucht de overwinning kon boeken na een lange sprint met twee tegen Aurela Nerlo.

Niet naar de Tour de France

De Poolse was tijdens de race een van de sterkste rensters in koers gebleken, maar ging in de sprint veel te vroeg aan. Ook in Parijs-Roubaix reed ze kilometers voor het peloton uit.

De renster leek op die manier op weg naar een mooi seizoen, maar ondertussen heeft haar ambitie een knauw gekregen. Zo was ze onlangs niet te vinden in de Tour de France en dat heeft een duidelijke reden.

Vier jaar schorsing?

Bij de Poolse wielrenster van het Winspace Orange Seal-team zijn sporen van Ligandrol aangetroffen bij een controle ouf-of-competition door de Poolse anti dopingorganisatie. 

Daardoor is ze voorlopig geschorst en mocht ze ook niet naar de Tour de France. Dat heeft de Poolse anti dopingorganisatie zelf ook bevestigd in de Poolse media. Ook het B-staal is ondertussen al onderzocht en positief bevonden. Een schorsing van niet minder dan vier jaar loert om de hoek.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Aurela Nerlo

Meer nieuws

Man die transfer Evenepoel in orde bracht laat in zijn kaarten kijken

Man die transfer Evenepoel in orde bracht laat in zijn kaarten kijken

09:20
Moeder Evenepoel blikt terug op moeilijke Tour de France

Moeder Evenepoel blikt terug op moeilijke Tour de France

08:40
Belgische wielrenner geopereerd na zware val: "Voelde het meteen"

Belgische wielrenner geopereerd na zware val: "Voelde het meteen"

07:40
"Afzegging van Wout van Aert voor het WK wielrennen verijdelt nu al een doemscenario zoals in 2021" Analyse

"Afzegging van Wout van Aert voor het WK wielrennen verijdelt nu al een doemscenario zoals in 2021"

07:00
Hopelijk nog vele jaren aan de wielertop, maar Mathieu van der Poel door collega in peloton getipt voor andere carrière

Hopelijk nog vele jaren aan de wielertop, maar Mathieu van der Poel door collega in peloton getipt voor andere carrière

21:30
Ploegmaat van Wout van Aert gaat wel héél ver in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg: "Als iemand me wil..."

Ploegmaat van Wout van Aert gaat wel héél ver in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg: "Als iemand me wil..."

20:30
Ook zijn plek komt stevig in het gedrang: toekomstige Red Bull-ploegmaat laat zich uit over komst van Remco Evenepoel

Ook zijn plek komt stevig in het gedrang: toekomstige Red Bull-ploegmaat laat zich uit over komst van Remco Evenepoel

20:00
Geen zorgen richting volgende kampioenschappen: er zit heus geen haar in de boter tussen Wout van Aert en Serge Pauwels

Geen zorgen richting volgende kampioenschappen: er zit heus geen haar in de boter tussen Wout van Aert en Serge Pauwels

19:00
Jens Voigt vindt Remco interessant, maar ziet Red Bull met pertinente vraag achterblijven door komst van Evenepoel

Jens Voigt vindt Remco interessant, maar ziet Red Bull met pertinente vraag achterblijven door komst van Evenepoel

18:30
Tadej Pogacar heeft 'ja' gezegd, maar de honger is absoluut niet gestild: "Wij willen ook Mathieu van der Poel"

Tadej Pogacar heeft 'ja' gezegd, maar de honger is absoluut niet gestild: "Wij willen ook Mathieu van der Poel"

18:00
Benji Naesen vreest chaos: zowel Red Bull als Soudal Quick-Step staan voor moeilijke tijden na keuze Remco Evenepoel

Benji Naesen vreest chaos: zowel Red Bull als Soudal Quick-Step staan voor moeilijke tijden na keuze Remco Evenepoel

17:00
Operaties na resem breuken: ploegmaat Pogacar, tevens winnaar Baloise Belgium Tour, ook in kunstmatige coma na valpartij

Operaties na resem breuken: ploegmaat Pogacar, tevens winnaar Baloise Belgium Tour, ook in kunstmatige coma na valpartij

16:30
Moeder Evenepoel prijst Lefevere na verrassend advies: "Ik ben mama van Remco en dat is voor mij het voornaamste"

Moeder Evenepoel prijst Lefevere na verrassend advies: "Ik ben mama van Remco en dat is voor mij het voornaamste"

16:00
Ex-renner schakelt nog een tand hoger met lofrede voor Wout van Aert: "Hij ziet er goed uit, ik hou van zijn rauwe kant"

Ex-renner schakelt nog een tand hoger met lofrede voor Wout van Aert: "Hij ziet er goed uit, ik hou van zijn rauwe kant"

15:00
Patrick Evenepoel legt uit hoe diep Remco heeft gezeten na de Tour en reageert op afronding van transfer naar Red Bull

Patrick Evenepoel legt uit hoe diep Remco heeft gezeten na de Tour en reageert op afronding van transfer naar Red Bull

14:00
Wordt Landa opnieuw kopman in de Tour? Meesterknecht van Evenepoel reageert verrassend

Wordt Landa opnieuw kopman in de Tour? Meesterknecht van Evenepoel reageert verrassend

13:30
Visma-Lease a Bike heeft plan met Uijtdebroeks én hij verklapt zijn deelname aan kampioenschap

Visma-Lease a Bike heeft plan met Uijtdebroeks én hij verklapt zijn deelname aan kampioenschap

13:00
Heeft Van Aert dezelfde reden? "Merlier reed de Renewi Tour liever niet"

Heeft Van Aert dezelfde reden? "Merlier reed de Renewi Tour liever niet"

12:30
WK-selectie: Pauwels verklapt al drie zekerheden, deze vijf Belgen maken ook veel kans

WK-selectie: Pauwels verklapt al drie zekerheden, deze vijf Belgen maken ook veel kans

12:00
Evenepoel stelt 2.000 fans teleur, maar heeft daar wel goede reden voor

Evenepoel stelt 2.000 fans teleur, maar heeft daar wel goede reden voor

11:00
Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes na vertrek Evenepoel? Lefevere is heel helder

Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes na vertrek Evenepoel? Lefevere is heel helder

10:00
Wat met Nys en Van Eetvelt voor het WK? Bondscoach Pauwels geeft meer uitleg

Wat met Nys en Van Eetvelt voor het WK? Bondscoach Pauwels geeft meer uitleg

09/08
Na Pogacar de grootverdiener in het peloton: Evenepoel krijgt stevig loon bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Na Pogacar de grootverdiener in het peloton: Evenepoel krijgt stevig loon bij Red Bull-BORA-hansgrohe

09/08
Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step: Lampaert heeft er weinig begrip voor

Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step: Lampaert heeft er weinig begrip voor

09/08
Uijtdebroeks in de zevende hemel na eerste profzege, ook Visma-Lease a Bike is opgelucht

Uijtdebroeks in de zevende hemel na eerste profzege, ook Visma-Lease a Bike is opgelucht

09/08
Geld in de koers: fusies of grote sponsoren? "Dat zou waanzin zijn"

Geld in de koers: fusies of grote sponsoren? "Dat zou waanzin zijn"

09/08
Gianni Vermeersch pakt gigantisch record ... met dank aan Mathieu van der Poel

Gianni Vermeersch pakt gigantisch record ... met dank aan Mathieu van der Poel

08/08
Nieuwe aanwinst Soudal Quick-Step is dolgelukkig en verwijst naar Tom Boonen

Nieuwe aanwinst Soudal Quick-Step is dolgelukkig en verwijst naar Tom Boonen

08/08
Patrick Lefevere spreekt dan toch over transfer Remco Evenepoel: dit heeft hij te zeggen

Patrick Lefevere spreekt dan toch over transfer Remco Evenepoel: dit heeft hij te zeggen

08/08
Cian Uijtdebroeks pakt uit na moeilijke maanden: dit heeft hij te zeggen na prachtige overwinning

Cian Uijtdebroeks pakt uit na moeilijke maanden: dit heeft hij te zeggen na prachtige overwinning

08/08
Cian Uijtdebroeks vernedert iedereen op Grand Colombier en boekt unieke quadruppelslag

Cian Uijtdebroeks vernedert iedereen op Grand Colombier en boekt unieke quadruppelslag

08/08
Dit land wil de Tour de France hosten

Dit land wil de Tour de France hosten

08/08
Hypertalent wint in Polen, Caruso regelt de vlucht in Burgos

Hypertalent wint in Polen, Caruso regelt de vlucht in Burgos

08/08
Soudal Quick-Step haalt belangrijke renner weg bij Wout van Aert

Soudal Quick-Step haalt belangrijke renner weg bij Wout van Aert

08/08
Mads Pedersen maakt programma bekend voor najaar, mét stevige verrassing: "Misschien mijn enige kans"

Mads Pedersen maakt programma bekend voor najaar, mét stevige verrassing: "Misschien mijn enige kans"

08/08
Bondscoach Serge Pauwels reageert op nieuws Wout van Aert

Bondscoach Serge Pauwels reageert op nieuws Wout van Aert

08/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Cian Uijtdebroeks Serge Pauwels Mathieu Van Der Poel Patrick Evenepoel Dylan Van Baarle Jasper Stuyven Thomas Pidcock Jan Bakelants Tadej Pogacar Thibau Nys Mikel Landa Meana Mads Pedersen Matt White Daniel Felipe Martinez Poveda Tom Boonen Jens Voigt Alberto Bettiol Owain Doull

Nieuwste reacties

COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved