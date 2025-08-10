'Nieuw dopinggeval in de koers: bijna-winnaar Omloop Het Nieuwsblad moet vier jaar schorsing vrezen'

Kent u Aurela Nerlo nog? De Poolse reed dit voorjaar een boeiend voorjaar. Nu is gebleken dat dat misschien niet allemaal even zuiver is gebeurd, want de renster is gepakt op doping.

Tijdens de Omloop Het Nieuwsblad begin maart was het uiteindelijk Lotte Claes die vanuit de vroege vlucht de overwinning kon boeken na een lange sprint met twee tegen Aurela Nerlo.

Niet naar de Tour de France

De Poolse was tijdens de race een van de sterkste rensters in koers gebleken, maar ging in de sprint veel te vroeg aan. Ook in Parijs-Roubaix reed ze kilometers voor het peloton uit.

De renster leek op die manier op weg naar een mooi seizoen, maar ondertussen heeft haar ambitie een knauw gekregen. Zo was ze onlangs niet te vinden in de Tour de France en dat heeft een duidelijke reden.

Vier jaar schorsing?

Bij de Poolse wielrenster van het Winspace Orange Seal-team zijn sporen van Ligandrol aangetroffen bij een controle ouf-of-competition door de Poolse anti dopingorganisatie.

Daardoor is ze voorlopig geschorst en mocht ze ook niet naar de Tour de France. Dat heeft de Poolse anti dopingorganisatie zelf ook bevestigd in de Poolse media. Ook het B-staal is ondertussen al onderzocht en positief bevonden. Een schorsing van niet minder dan vier jaar loert om de hoek.