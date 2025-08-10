Opnieuw een Belgische ploeg diep in de problemen? Hoofdsponsor uit felle kritiek

Het gaat financieel gezien niet bijster goed met het wielrennen in België. Ploegen moeten fuseren om het hoofd boven water te houden. En zelfs dan is dat nog geen garantie op een mooi verhaal. Dat blijkt nu ook bij Wagner-Bazin WB.

Lotto en Intermarché-Wanty werken aan een fusie door financiële problemen, een jaar geleden besloten Philippe Wagner/Bazin en Bingoal WB al om samen te gaan.

Sportieve prestaties van belang

Met één overwinning in de Tour of Sharjah (VAE) doet de ploeg het ook sportief niet goed. Sponsor Wagner-Bazin heeft nog een overeenkomst tot eind 2026, maar is niet tevreden. "Net daarom ben ik op zoek naar bijkomend budget", zei algemeen manager Christophe Brandt eerder al bij Het Nieuwsblad.

"Iedereen moet beseffen dat de wielersport in België momenteel moeilijke tijden beleefd", werd er een flinke noodkreet geuit. De reactie is er ondertussen ook gekomen.

Weinig resultaten

Hoofdsponsor Philippe Wagner van Wagner Bazin heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de zaak: "We hebben drie succesvolle jaren gekend", opende hij bij L’Est Republicain.

"Maar dit seizoen is met één overwinning één grote teleurstelling. En als je een miljoen euro investeert, dan mag je meer verwachten dan tweede plaatsen." Met nog een lopend contract voor één jaar, is het nu al alle hens aan dek. Zien we andermaal een Belgische profclub de boeken dicht doen?