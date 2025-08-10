Patrick Lefevere laat er geen twijfel over bestaan: "Daar ben ik trots op"

Remco Evenepoel heeft zijn transfer gemaakt. En dus kan Soudal Quick-Step opnieuw andere doelen gaan stellen. Al willen ze daarbij niet enkel op het klassieke (voorjaar) mikken.

Nu Remco Evenepoel naar Red Bull - BORA Hansgrohe trekt, komt er opnieuw budget vrij voor Soudal Quick-Step. Het team haalde al Van Baarle en Stuyven in huis en lijkt zo te mikken op het klassieke voorjaar.

Opleiding

Patrick Lefevere ziet dan weer dat het team waarvan hij jarenlang de CEO was al heel wat renners heeft weten op te leiden. En dat is volgens hem minder duur dan ze te kopen.

“Als we ze elders niet kunnen halen, moeten we proberen om ze zelf op te leiden, wat we trouwens al heel lang doen. Het lijstje met renners die uit ons opleidingsteam Klein Constantia komen, is lang: Julian Alaphilippe, Enric Mas, Max Schachmann… Daar zijn we best wel trots op."

Trots

"En het kost minder dan een renner aantrekken. Al ben ik ook realistisch: we gaan vermoedelijk niet iemand opleiden die straks op het eindpodium staat van de Tour de France."

"Ik zou graag hebben dat ik me vergis, maar ik vrees ervoor", aldus Lefevere daarover in zijn column voor Het Nieuwsblad. De toekomst zal het moeten uitwijzen ...