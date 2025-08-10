Tadej Pogacar maakt doelen voor najaar bekend en zou wel eens kunnen verrassen

Tadej Pogacar heeft er al een wild jaar opzitten met heel wat voorjaarsklassiekers en de Tour de France, die hij ook won. Toch gaat hij nog niet stoppen voor zijn seizoen 2025.

De voorbije weken nam Tadej Pogacar de voet even van het gaspedaal na een zware Tour de France. En ook de Vuelta a Espana slaat de Sloveen dit seizoen over.

Doelen van Tadej Pogacar zijn bekend

Toch heeft de alleswinnaar nog een paar concrete doelen op het oog voor dit seizoen. Daarbij onder meer de Canadese klassiekers, maar er is meer. Veel meer.

Zo heeft de Sloveen zich uitgesproken over mogelijke deelname aan zowel het WK in Rwanda als het EK in Frankrijk. Ook dat EK wl hij nu namelijk graag rijden.

Pogacar wil WK en mogelijk ook EK rijden

"Het zou een EK voor klimmers zijn en dan wil ik er graag bij zijn", aldus Pogacar tegen de Sloveense media na een criterium in eigen land, waar de gele trui uiteraard ook won.

"Het EK betekent waarschijnlijk dat ik niet aan andere Italiaanse klassiekers kan deelnemen, behalve aan de Ronde van Lombardije.” Voorlopig laat hij een en ander nog in het midden, de komende weken zal meer duidelijkheid komen.