Sarah De Bie zoekt ook haar eigen weg: "Je mag dat gerust zeggen"

Wout van Aert verdient heel wat geld bij Visma-Lease a Bike, maar daar doet hij ook iets mee. Zo investeerde hij samen met zijn vrouw Sarah De Bie al in enkele Belgische bedrijven.

Het jaarloon van Wout van Aert, die een contract heeft tot het einde van zijn carrière bij Visma-Lease a Bike, zou tussen de 4,5 en de 4 miljoen euro bedragen. Daarmee behoort hij tot de top vijf van grootverdieners van het peloton.

Van Aert wil zijn centen niet zomaar laten slapen op de bank, maar investeerde in enkele Belgische bedrijven. Zo werd hij in 2022 aandeelhouder bij vastgoedkantoor Heylen Vastgoed, in 2023 kocht hij zich in bij Mon Dada, dat luxekaarsen maakt.

Vooral vrouw Sarah De Bie houdt zich bezig met dat laatste bedrijf. Samen met oprichtster Pauline D’Haenens werkte ze een luxueuze hand-en huidverzorgingslijn uit die onlangs werd gelanceerd.

"Je mag gerust zeggen dat Mon Dada een beetje mijn ‘dada’ is geworden", zegt De Bie. "De energie en het enthousiasme van dit jonge team zijn aanstekelijk. Pauline heeft me betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe lijn."

"Ik deel hun passie voor zuivere, mooie producten. Dit zijn écht producten waar je blij van wordt en passen alvast in ons interieur."