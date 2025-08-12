Jasper Philipsen doet de grote test: "Normaal was ik nu in Spanje aan het trainen"

Foto: © photonews

Jasper Philipsen start vandaag in de Ronde van Denemarken. Als dat goed gaat, trekt onze landgenoot mogelijk ook naar de Vuelta.

Jasper Philipsen crashte zwaar in de Tour de France, maar ondertussen is hij al weer helemaal klaar om zijn comeback te maken in het peloton. Dat doet hij in de Ronde van Denemarken.

“De revalidatie is sneller gegaan dan de dokters en ikzelf dachten”, vertelt onze landgenoot in een interview met Het Nieuwsblad over zijn terugkeer na de zware valpartij.

De lichamelijke klachten zijn ook grotendeels weg. “Op training ben ik zo goed als pijnvrij. In een echte koers zal ik in volle sprint misschien nog iets voelen, maar het zal mij zeker niet hinderen.”

Als alles goed gaat in Denemarken trekt Philipsen mogelijk nog naar de Vuelta. “Ik zou heel graag de Vuelta rijden, het is één van de weinige grote doelen die er dit najaar nog zijn voor mij.”

Jasper Philipsen overweegt de Vuelta te rijden

Al moet het natuurlijk wel zinvol en realistisch zijn. Als het in Denemarken niet goed loopt, dan is het weinig zinvol om een zware Vuelta met veel bergen te rijden.

Ook mentaal was de exit in de Tour de France niet eenvoudig, zeker omdat onze landgenoot voelde dat er heel veel mogelijkheden waren nadat hij in het geel rondgereden had.

“De Tour was het grootste doel van het jaar. Rijd ik die normaal uit, dan had mijn zomer en najaar er nu heel anders uitgezien. Dan was ik op dit moment waarschijnlijk in Spanje aan het trainen”, besluit Philipsen.

Jasper Philipsen

