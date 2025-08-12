Justine Ghekiere verlegt nog maar eens haar grenzen: "Het ging steeds maar beter"

Justine Ghekiere heeft maandag de dernykoers op de Jaarmarkt in Wilrijk gewonnen. Het was haar eerste koers na de Tour de France Femmes.

Justine Ghekiere versnelde in de laatste ronde van de dernykoers in Wilrijk. Zo wist ze met een kleine voorsprong Shari Bossuyt te kloppen.

Het was de eerste keer dat de Belgische kampioene een dernykoers reed en dat beviel haar wel. “Ik heb me vooral super geamuseerd vandaag”, vertelde ze na afloop aan Het Nieuwsblad.

Na een weekje verlof na de Tour de France zijn de batterijen weer helemaal opgeladen. Het was de eerste keer dat de West-Vlaamse na de Tour weer op de fiets zat.

Ghekiere rijdt voor het eerst dernykoers

“Het publiek ontving me enthousiast en dat stimuleerde me om er voluit tegenaan te gaan ook al was dit de eerste keer dat ik achter een derny reed. Maar geloof me, ik ga het nog doen”, gaat Ghekiere verder.

Eerst was het toch wat zoeken voor onze landgenote. “In het begin zat ik iets te ver achter de derny maar naarmate de wedstrijd vorderde ging dat steeds maar beter”, besluit Ghekiere.