Na zijn opgave in de Dodentocht: Ruben Van Gucht gaat met Tom Boonen nieuwe uitdaging aan

Na zijn opgave in de Dodentocht laat Ruben Van Gucht het ultralopen voorlopig voor wat het is. Hij gaat binnenkort een nieuwe uitdaging aan, samen met Tom Boonen.

Door maagproblemen moest Ruben Van Gucht na 50 kilometer opgeven tijdens de Dodentocht. De presentator en wielercommentator wandelde die toch van 100 kilometer niet, maar deed dat wel al lopend.

Dat mislukte dus en niet voor het eerst. De maagklachten tijdens het ultralopen komen steeds terug bij Van Gucht, hij vindt er geen oplossing voor. Hij laat het ultralopen dan ook voor wat het is, want het is te gevaarlijk voor zijn gezondheid.

Van Gucht gaat wandelen met Tom Boonen

Van Gucht wil andere sporten uitproberen, onder meer... wandelen. De Dodentocht uitwandelen is een optie. "Ik heb dat nog nooit gedaan, en misschien wil ik dat wel eens proberen, om de schoonheid van het wandelen te ervaren", zegt hij bij HLN.

Wandelen is bij jongeren steeds populairder aan het worden, daarom wil Van Gucht het eens een kans geven. Hij heeft dan ook al meteen plannen gemaakt, samen met een van zijn collega's van Wielerclub Wattage.

"Binnen een week of twee wil ik meedoen aan een wandeling van vijftig kilometer, een wandeling met Tom Boonen. Dus we gaan dat eens proberen, kijken of het leuk is. Misschien verandert dat wel mijn leven."