Ruben Van Gucht neemt lastige beslissing: "Heb het intussen genoeg geprobeerd"

Ruben Van Gucht heeft de eindmeet van de Dodendocht niet gehaald. Hij probeerde de tocht van 100 kilometer te lopen, maar moest halfweg de strijd staken.

Ruben Van Gucht is een fervent loper, hij loopt bijna elke dag van het jaar. Hij stond al enkele keren aan de start van een marathon en de Dodentocht, maar telkens weer stuit hij op hetzelfde probleem.

Van Gucht kreeg last van zijn maag. "Vanaf kilometer 32 ben ik beginnen overgeven tot wel tien keer toe denk ik", legt hij uit in een video op zijn sociale media. "Ik kon niets meer eten of drinken en had uitdrogingsverschijnselen."

Van Gucht gaat niet meer ultralopen

"Het is heel bizar en wellicht bestaan er wel oplossingen voor, maar ik ben ook geen profsporter en ik ben er ook niet voldoende mee bezig op dat vlak." Toch vindt Van Gucht het tijd om knopen door te hakken.

"Zolang ik geen oplossing voor m’n maagproblemen vind, is ultralopen geen sport voor mij. Heb het intussen genoeg geprobeerd", zegt hij. "Er zijn voldoende mooie andere sporten en uitdagingen die wel beter bij m’n lichaam passen."

Lopen zal Van Gucht wel dagelijks blijven doen, maar aan ultralopen zal hij zich dus niet meer wagen. "Ik loop nog altijd super graag en dat ga ik opnieuw doen", besluit de commentator en presentator nog.