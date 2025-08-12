Na zijn zware valpartij in de Tour de France: "Dat is het pijnlijkste moment van de dag"

In de derde etappe van de Tour de France kwam Jordi Meeus zwaar ten val. Daarvan voelt hij nog elke dag de gevolgen.

Het was een verschrikkelijke val van Jordi Meeus in de Tour de France. Onze landgenoot hield er schaafwonden aan over aan pols, hand, elleboog, knie en enkel. En die zorgen voor veel pijn.

“Vanaf het moment dat je op de fiets stapt, denk je: ‘Klote, weer een halfuur dichter bij het douchen.’ Het pijnlijkste van de dag”, zegt Meeus aan Het Laatste Nieuws.

De verzorging neemt ook heel veel tijd in beslag. “Dat gaat in mijn hoofd zitten. Ik ben ongeveer twee uur per dag kwijt met het douchen en het verzorgen van de wonden.”

Meeus ziet af na valpartij in de Tour de France

De pijn is bij momenten ondraaglijk. “Omdat er nog een band draaide, verbrandde het vel op mijn rug. Na vier dagen ging het gelukkig beter. Behalve mijn knieën dan, die waren op. Elke keer als ik mijn been strekte, kwam er spanning op mijn vel en had ik serieus pijn.”

Meeus probeert de verbanden erop te laten in de douche. “De dokter haalt die er later af en maakt de wonden schoon. Op een warme dag laten de plakkers vanwege het lichaamszweet los. Dan is het heel voorzichtig douchen. De wonden moeten supergoed zijn ingepakt, anders gaat het niet.”