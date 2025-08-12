"Slaagt Red Bull daar wel eindelijk in?" Opvallende leegte op palmares van Evenepoel

Remco Evenepoel heeft al heel veel gewonnen in zijn carrière en zorgde voor de eerste Belgische eindzege in een grote ronde in 44 jaar. Toch valt er iets op aan zijn palmares.

Met ritzeges in de drie grote rondes (2x Giro, 2x Tour en 5x Vuelta), een eindzege in Vuelta en tal van eindzeges in rittenkoersen is Remco Evenepoel de beste Belg sinds lang in etappekoersen. Toch valt er iets op aan het palmares van Evenepoel.

"Evenepoel heeft al twee jaar geen rittenkoers in de WorldTour meer gewonnen", zegt TNT-commentator Rob Hatch in The Gruppetto. "Slaagt Red Bull-BORA-hansgrohe er eindelijk in om Evenepoel vleugels te geven in rittenkoersen?"

Wint Evenepoel rittenkoersen op het hoogste niveau bij Red Bull?

Op het 2.Pro-niveau won Evenepoel al negen rittenkoersen, zoals drie keer de Ronde van de Algarve. In de WorldTour won hij drie rittenkoersen. Dat zijn de Ronde van Polen (2020), de Vuelta (2022) en de UAE Tour (2023).

Een van de zeven belangrijkste rittenkoers van één week in Europa (Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Ronde van Catalonië, Ronde van het Baskenland, Ronde van Romandië, Ronde van Zwitserland en de Dauphiné) won Evenepoel nog nooit.

Met Pogacar, Vingegaard en Roglic botste Evenepoel de voorbije jaren wel altijd op iemand die sterker was in rittenkoersen. Kan Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe wel die stap zetten?