Teammanager van UAE spreekt klare taal over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

UAE Team Emirates bevestigde dat Tadej Pogacar niet zal deelnemen aan de Vuelta a Espana. Ploegmanager Mauro Gianetti geeft tekst en uitleg bij deze beslissing.

Na een intens voorjaar en een slopende Tour de France heeft Pogacar nood aan een mentale pauze. Mauro Gianetti benadrukt dat de beslissing om de Vuelta over te slaan geen verrassing is binnen het team.

“Tadej Pogacar zijn is leuk, maar niet makkelijk,” verklaart hij in Het Nieuwsblad. “Er staat veel druk op hem als hij rijdt; iedereen verwacht dat hij sterk is, wint en spektakel biedt. Het is dus belangrijk dat wij dat goed managen, want hij is niet alleen een renner.”

De Sloveen reed dit seizoen onder meer Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Gianetti wijst op de intensiteit van deze kalender.

Geen Pogacar in de Vuelta

“Van buitenaf ziet men Parijs-Roubaix misschien als slechts een eendagskoers, maar het kost fysiek en mentaal veel meer energie dan een rittenkoers van een week”, gaat hij verder.

Hoewel er in de winter nog werd gespeculeerd over een deelname aan de Vuelta, bleek dat na de Tour niet langer realistisch. Pogacar zelf liet tijdens zijn criterium in Slovenië weten dat hij toe is aan een break.

De afwezigheid van Pogacar betekent niet dat UAE zonder ambities naar Spanje trekt. Gianetti ziet sterke kansen voor Juan Ayuso en João Almeida. “Ayuso is gemotiveerd en wil zich laten zien. Hij is al eens derde geworden in de Vuelta en zal met João Almeida het kopmanschap delen.”