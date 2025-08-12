Toptalent Fleur Moors (19) krijgt stevige opsteker van haar ploeg Lidl-Trek

Ook de komende twee jaar rijdt Fleur Moors (19) voor het Amerikaanse Lidl-Trek. De jonge Belgische wil proberen om meer te winnen de komende jaren.

Het contract van Fleur Moors bij Lidl-Trek liep af, maar dat is nu met twee jaar verlengd tot eind 2027. De 19-jarige Belgische maakte indruk bij de junioren, waar ze in 2023 brons pakte op het WK en Europees kampioen werd.

Dit jaar kon Moors pas in juni aan haar seizoen beginnen door sinusitis. Daarvoor moest ze een operatie ondergaan en stond ze zelfs sinds december al aan de kant. Na een val in de Giro ligt ze opnieuw in de lappenmand.

Moors tot 2027 bij Lidl-Trek

Toch liet Moors dit jaar al mooie dingen zien, een dag na haar comeback won ze met Dwars door de Westhoek haar eerste koers bij de profs. Op het BK tijdrijden werd ze vier, op het BK op de weg pakte ze brons.

"Ik heb echt genoten van de afgelopen 2 jaren in dit team", vertelt Moors. "Het voelt echt als een familie. Ik heb de kans gekregen om te leren van de besten en ik ben zeker dat er nog meer kansen om te leren zullen volgen."



"Mijn motivatie en ambitie voor de toekomst is groot. Ik weet dat het team me zal ondersteunen en ik hoop dat we samen iets mooi kunnen bereiken." Deze winter rijdt Moors ook opnieuw in het veld, op de weg rijdt ze nog de Ronde van de Toekomst (23 tot 29 augustus)