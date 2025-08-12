Vertrek Segaert is doorn in het oog: sportief manager zegt wat er anders moet bij Lotto

Met Alec Segaert is Lotto opnieuw een groot talent kwijtgeraakt. Sportief manager Kurt Van de Wouwer wil dat in de toekomst vermijden door de fusie met Intermarché-Wanty.

Na Maxim Van Gils vorig jaar, speelt Lotto dit jaar opnieuw een van zijn jonge talenten kwijt. Alec Segaert verlaat de ploeg en heeft zijn krabbel gezet onder een contract bij Bahrain Victorious, waar zijn broer Loïc trainer is.

De reden dat Lotto er niet in slaagde om Segaert aan boord te houden, moet niet ver gezocht worden: geld. Toen Segaert zijn contract tekende bij Bahrain Victorious, was er nog geen sprake van de fusie met Intermarché-Wanty.

Fusie met Intermarché-Wanty moet vertrek jonge talenten vermijden

"Mocht die fusie vroeger rond zijn geweest, had dat mogelijkheden geopend naar renners zoals Alec", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij Het Nieuwsblad. Want nu is het wel duidelijk dat het budget voor 2026 iets hoger zal liggen.

Lotto wil in de toekomst vermijden dat talenten al op vroege leeftijd vertrekken. Het voorbeeld van Tim Wellens willen ze wel. Een renner die eerst zo'n tien jaar bij hen rijdt en dan op zijn 30ste toch nog een transfer kan maken.

"Maar ze mogen niet meer te jong vertrekken. Daarom is de fusie met Intermarché een goede zaak: om wat nu met Alec gebeurt te voorkomen", besluit Van de Wouwer nog. Wanneer de fusie met Intermarché-Wanty rond zal zijn, is nog niet duidelijk.