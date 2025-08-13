CEO van Soudal Quick-Step heel blij met aanwinst: "Indrukwekkende resultaten neergezet"

Remco Evenepoel vertrok van Soudal Quick-Step naar Red Bull - BORA Hansgrohe. En dus hebben ze bij de Belgische ploeg het geweer helemaal van schouder weten te veranderen. Met Alberto Dainese hebben ze er een extra sprinter bij.

Zoals geweten heeft Alberto Dainese een contract voor twee seizoenen getekend bij The Wolfpack. Hij moet zelf voor overwinningen gaan, maar kan ook van belang zijn in het klassieke voorjaar of bij de sprintvoorbereiding van pakweg Tim Merlier.

Sprinter droomde van de ploeg

"Ik droomde er al van om me bij de Wolfpack aan te sluiten sinds ik klein was. Ik herinner me nog dat ik het team op tv zag en onder de indruk was van hun mentaliteit en winnaarscultuur. Ik ben erg blij dat ik eindelijk de kans krijg om volgend jaar voor Soudal Quick-Step te rijden."

"Ik zag in het peloton hoe deze ploeg koerst en hoe ze de sport benaderen, en dat heeft indruk op me gemaakt. Ik kijk uit naar volgend seizoen en wil elke keer weer het beste van mezelf geven. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan zoveel mogelijk overwinningen voor het team en samen met de ploeg mooie momenten beleven", zei een opgetogen Alberto na het ondertekenen van het contract.

Alberto Dainese is een snelle kerel

"Alberto is een snelle kerel en we zijn ervan overtuigd dat hij de komende jaren nog veel te laten zien heeft. Hij heeft indrukwekkende resultaten neergezet in massasprints, niet alleen in rittenkoersen of grote rondes, maar hij kan ook laten zien hoe sterk hij is in een aantal veeleisende eendagswedstrijden, waaronder de Belgische semiklassiekers."

"Samen kunnen we de komende twee jaar mooie dingen bereiken", reageerde ook Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step, heel erg duidelijk op de webstek van het team.