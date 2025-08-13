'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta'

Na een jaar afwezigheid staat Jonas Vingegaard opnieuw aan de start van de Vuelta. De Deen zou alvast een stevige ploeg in steun krijgen in de jacht op zijn eerste eindzege.

Voor de derde keer in zijn carrière staat Jonas Vingegaard op 23 augustus aan de start van de Vuelta. In 2020, toen de Vuelta werd gereden van 20 oktober tot 8 november, werd de Deen anoniem 46ste in het eindklassement.

In 2023, nadat hij twee keer op rij de Tour had gewonnen, reed Vingegaard een tweede keer de Vuelta. Hij won toen twee etappes en was ook de sterkste, maar liet de eindzege aan zijn ploegmaat Sepp Kuss. Het verschil tussen de twee was slechts 17 seconden.

Wie worden de ploegmaats van Vingegaard in de Vuelta?

Vorig jaar liet Vingegaard de Vuelta schieten, nu staat hij wel opnieuw aan de start. Pogacar haakte af, maar met Almeida en Ayuso brengt UAE Team Emirates-XRG wel een sterk duo aan de start om Vingegaard van de eindzege te houden.

De Deen zou volgens WielerFlits zijn ploegmaats al kennen. Vingegaard zou net als in de Tour kunnen rekenen op Victor Campenaerts, die hem bergop vaak het langst kon bijstaan. Campenaerts zou de enige Belg in de selectie zijn.

Verder zou Visma-Lease a Bike ook rekenen op de Amerikanen Matteo Jorgenson en Sepp Kuss, Nederlanders Dylan van Baarle en Wilco Kelderman, de Brit Ben Tulett en de Fransman Axel Zingle.