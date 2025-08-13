"Hoopte dat ze niet zou winnen": concurrente kritisch voor Ferrand-Prévot

Marlen Reusser moest al op dag één de strijd staken in de Tour de France. De Zwitserse had liever niet gezien dat Pauline Ferrand-Prévot de Tour had gewonnen.

Na haar tweede plaats in de Vuelta en de Giro en de eindzege in de Ronde van Zwitserland was Marlen Reusser een van de favorieten voor de eindzege in de Tour de France Femmes. Maar ze haalde de finish van de eerste etappe niet.

Reusser was enkele dagen voor de start van de Tour ziek geworden en kon niets van eten of drinken binnen houden. Ze was niet voldoende hersteld van die ziekte en moest al na 50 kilometer opgeven in de eerste etappe.

Heeft Ferrand-Prévot negatieve impact?

De Zwitserse moest daarna de rest van de Tour thuis volgen. "We hoopten stiekem dat het Pauline niet zou halen", geeft Reusser toe bij TA. "Ze heeft een nieuwe standaard gezet, want als vrouwelijke rensters met deze aanpak zo succesvol zijn, legt dat druk op ons allemaal."

"Wat betekent dit voor het lichaam? Is het misschien niet schadelijk als je slechts voor korte tijd zo mager bent bent?" Reusser hoopt alvast dat andere vrouwen het voorbeeld van Ferrand-Prévot niet gaan volgen, want dat kan fysieke en mentale problemen opleveren.

Reusser pleitte enkele jaren geleden al voor een minimumlimiet voor lichaamsvet. "Als je een shirt aan doet en je bent zichtbaar trots dat het te groot is, dan geeft dat een signaal af. Een ploeggenoot van me zei dat Ferrand-Prévot haar huidplooi meet en dan beslist of ze mag ontbijten."