Kan hij eindelijk nog eens winnen? Arnaud De Lie werkt heel stevig programma af

Zo'n drie weken na de Tour de France is Arnaud De Lie weer klaar om te koersen. De voormalige Belgische kampioen wil nog eens proeven van een overwinning.

Slechts één keer kon Arnaud De Lie dit seizoen al zegevieren, hij won de derde etappe in de Ster van Bessèges. Tegen een half peloton, want heel wat renners stapten toen uit de Franse rittenkoers door de onveilige situaties.

Daarna kon De Lie niet meer winnen, al een half jaar wacht op een nieuwe overwinning. In 2022 won De Lie nog negen keer, in 2023 tien keer en vorig jaar zeven keer. Slechts één zege dit jaar is dan ook te weinig voor een renner van het kaliber van De Lie.

Programma Arnaud De Lie

Met een stevig programma probeert De Lie zijn statistieken wat op te trekken. Vrijdag komt hij in het Circuit Franco-Belge voor het eerst sinds het einde van de Tour weer in actie. Zondag rijdt hij ook de Cyclassics Hamburg.

Ook in de Renewi Tour (20 tot 24 augustus) zal De Lie aan de start staan. Op tien dagen tijd zal de voormalige Belgische kampioen dus zeven keer in actie komen. Daarna bouwt De Lie wat rust in en steekt hij de Atlantische Oceaan over.

Op 12 september komt De Lie aan de start in de GP Quebec, twee dagen later rijdt hij ook de GP Montréal. Daar zullen ook Wout van Aert en wereldkampioen Tadej Pogacar aan de start staan.