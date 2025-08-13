Na tweede plaats in de Tour: Demi Vollering moet alweer domper slikken

Voor het tweede jaar op rij moest Demi Vollering tevreden zijn met de tweede plaats in de Tour de France Femmes. De Nederlandse moet nu de herkansing in de Ronde van Romandië laten schieten.

Vorig jaar verloor Demi Vollering de Tour de France Femmes met amper vier seconden op Katarzyna Niewiadoma, dit jaar was het verschil met Pauline Ferrand-Prévot bijna vier minuten.

De Nederlandse rijdt nochtans een uitstekend seizoen met eindzeges in de Ronde van Valencia, de Vuelta, de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Catalonië. In de Ronde van Zwitserland werd ze tweede.

Geen Vollering in Romandië, WK haar volgende wedstrijd?

Zo'n twee weken na de Tour zou Vollering deze week normaal hervatten in de Ronde van Romandië (15 tot 17 augustus). De Nederlandse moet echter ziek afhaken, meldt de organisatie in een persbericht.

Vorig jaar was de Ronde van Romandië de enige koers van Vollering tussen de Tour, die later werd gereden, en het WK. Wellicht komt Vollering dus niet meer in actie voor het WK in Rwanda, waar ze de tijdrit (21 september) en de wegrit (28 september) rijdt.

Geen Vollering dus in Romandië, maar er staan wel nog enkele mooie namen aan de start met onder meer Katarzyna Niewiadoma en Sarah Gigante. Lore De Schepper (AG Insurance-Soudal) en Margot Vanpachtenbeke (VolkerWessels) zijn voorlopig de twee enige Belgen op de startlijst.