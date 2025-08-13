Tadej Pogacar heeft het niet altijd even makkelijk: "Een show opvoeren"

Tadej Pogacar heeft het niet altijd even makkelijk: "Een show opvoeren"
Foto: © photonews

Tadej Pogacar heeft er al een bijzonder zwaar 2025 opzitten. En toch zijn de supporters op een of andere manier nog altijd niet verzadigd. Het kan nog sneller en nog beter volgens hen.

Tadej Pogacar won dit jaar al heel veel koersen, maar nog altijd lijkt het niet genoeg te zijn voor zijn fans of voor sommige critici. Alsof ze altijd meer van hem verwachten.

Niet kapotrijden?

En dat hebben ze ondertussen ook bij zijn team door. Daar willen ze hem ook niet te snel kapotrijden, aangezien hij de voorbije weken en maanden al aangaf niet te hard te willen gaan.

"Tadej Pogacar zijn is fantastisch, maar het is niet makkelijk. Hij staat onder veel druk. Iedereen verwacht dat hij sterk presteert, wint en een show opvoert", klonk het volgens ploegleider Gianetti bij Cyclingnews.

Tadej Pogacar heeft al heel veel gewonnen

Winnen alleen lijkt zelfs al niet meer voldoende. Het moet met minuten voorsprong of met uiterlijk vertoon. Als er één manier is om snel opgebrand te raken, dan is het wel dié lanier.

Voor de volledigheid: Tadej Pogacar won dit jaar al de UAE Tour, de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, het Critérium du Dauphiné en de Tour de France. Doe daar nog een wereldtitel bij en je komt bij een seizoen dat je héél zelden ziet.

