"Back to basics": Lotte Kopecky laat wel heel erg goed nieuws zien

Na een lange onderbreking traint Lotte Kopecky opnieuw samen met Shari Bossuyt op de piste. Dat wijst op een hernieuwde gezamenlijke ambitie richting de Olympische Spelen.

Lotte Kopecky heeft via sociale media aangekondigd dat ze opnieuw samenwerkt met Shari Bossuyt op de piste. De boodschap “Back to basics”, vergezeld van trainingsbeelden, markeert een opvallende terugkeer van het duo dat in 2022 wereldkampioen ploegkoers werd.

Hun samenwerking werd abrupt onderbroken door de dopingschorsing van Bossuyt, die twee jaar duurde en hun gezamenlijke deelname aan de Olympische Spelen van Parijs onmogelijk maakte.

De schorsing van Bossuyt had niet alleen persoonlijke gevolgen, maar raakte ook Kopecky, die haar olympische plannen moest herzien.

In een interview met Het Laatste Nieuws in juni gaf Bossuyt aan dat ze zich verantwoordelijk voelde voor het mislopen van Kopecky’s droom: “Ik ga het geen schuldgevoel noemen, maar het voelt toch een beetje alsof ik ook haar droom heb afgepakt.”

Toch sprak ze toen al hoopvol over een nieuwe gezamenlijke ambitie: Los Angeles 2028. De recente trainingsbeelden suggereren dat Kopecky die ambitie deelt. Haar keuze om opnieuw met Bossuyt te trainen op de piste is een krachtig signaal.

Met Los Angeles 2028 als nieuw doel lijkt het duo Kopecky-Bossuyt opnieuw koers te zetten richting het hoogste podium. Hun gezamenlijke geschiedenis, vertrouwen en doorzettingsvermogen, vormt een solide basis voor een nieuwe olympische campagne.