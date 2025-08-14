Geen goed nieuws voor de fans van Wout van Aert

Geen goed nieuws voor de fans van Wout van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert zal zondag niet deelnemen aan het BK gravel. Dat laat organisator Golazo weten via Erwin Vervecken.

De organisatie had er lange tijd op gehoopt, maar het is nu officieel: Wout van Aert rijdt zondag niet mee op het BK gravel. Zijn ploeg Visma Lease a Bike ziet de deelname niet zitten.

“We hebben verschillende malen contact opgenomen met zijn ploegleiding, omdat we hem zelf niet wilden lastig vallen”, vertelt organisator Erwin Vervecken.

“We hoopten dat hij het BK last minute aan zijn programma zou toevoegen, omdat we links en rechts hadden gehoord dat hij het overwoog om te starten.”

Geen Wout van Aert op BK gravel

Van Aert had zelf nochtans heel veel zin om deel te nemen, omdat het BK in de Kempen gereden wordt, vlakbij Herentals, de woonplaats van Wout van Aert.

“Maar hij moest nog toestemming krijgen en overleggen met zijn ploeg en trainer. Het laatste luik van zijn seizoen begint alweer op 20 augustus in de Ronde van Duitsland en het moest dan wel in die planning passen”, gaat Vervecken verder.

En dat is dus niks geworden. Jammer voor de fans van Wout van Aert, maar ook voor de organisatie. Die verwelkomt wel Tim Merlier en uittredend Belgisch kampioen Gianni Vermeersch.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Erwin Vervecken

Meer nieuws

Paniek bij renners van Arkéa-B&B Hotels? Belgisch renner spreekt klare taal

Paniek bij renners van Arkéa-B&B Hotels? Belgisch renner spreekt klare taal

19:00
"Back to basics": Lotte Kopecky laat wel heel erg goed nieuws zien

"Back to basics": Lotte Kopecky laat wel heel erg goed nieuws zien

18:30
"Dat is allerminst onze ambitie": Flanders-Baloise spreekt klare taal na stopzetting sponsoring Vlaamse regering

"Dat is allerminst onze ambitie": Flanders-Baloise spreekt klare taal na stopzetting sponsoring Vlaamse regering

18:00
Het Mathieu van der Poel of Wout van Aert-effect: deze grote namen hebben al allemaal afgezegd voor WK wielrennen Analyse

Het Mathieu van der Poel of Wout van Aert-effect: deze grote namen hebben al allemaal afgezegd voor WK wielrennen

13:30
Vertrekken de twee grote kopmannen door fusie van Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

Vertrekken de twee grote kopmannen door fusie van Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

17:00
Mathieu van der Poel rijdt eerste koers sinds opgave in de Tour: "Heel goede herinneringen"

Mathieu van der Poel rijdt eerste koers sinds opgave in de Tour: "Heel goede herinneringen"

16:30
Tadej Pogacar krijgt bijval van vijfvoudig Tourwinnaar: "Fases waar we door moeten"

Tadej Pogacar krijgt bijval van vijfvoudig Tourwinnaar: "Fases waar we door moeten"

15:00
Ralph Denk krijgt de lastigste vraag na transfer van Remco Evenepoel voorgelegd

Ralph Denk krijgt de lastigste vraag na transfer van Remco Evenepoel voorgelegd

14:00
Oud-renner legt uit waarom Soudal Quick-Step helemaal in de wolken zou zijn met transfer Remco Evenepoel

Oud-renner legt uit waarom Soudal Quick-Step helemaal in de wolken zou zijn met transfer Remco Evenepoel

13:00
Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, groot voorstander van een bepaald supplement Naast de fiets

Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, groot voorstander van een bepaald supplement

12:30
Is Remco Evenepoel zijn riant salaris wel waard? Ex-renner durft ervoor uit te komen en geeft ongezouten mening

Is Remco Evenepoel zijn riant salaris wel waard? Ex-renner durft ervoor uit te komen en geeft ongezouten mening

12:00
Denkoefening Wout van Aert over WK is héél breed gedragen: dit wordt gezegd over één van de Belgische bondscoaches

Denkoefening Wout van Aert over WK is héél breed gedragen: dit wordt gezegd over één van de Belgische bondscoaches

08:30
Eerder een concurrent voor Evenepoel dan Pogacar of Vingegaard: jong, opkomend talent verstuurt glashelder signaal

Eerder een concurrent voor Evenepoel dan Pogacar of Vingegaard: jong, opkomend talent verstuurt glashelder signaal

11:00
Belgische commentator verwart collega en betrokken renner presteert nog ook: Visma verklaart grote hoeveelheid realisme

Belgische commentator verwart collega en betrokken renner presteert nog ook: Visma verklaart grote hoeveelheid realisme

10:00
Logisch of niet? Ex-renner pleit Soudal Quick-Step vrij: "Er werd gedacht dat Evenepoel aantal keer de Tour zou winnen"

Logisch of niet? Ex-renner pleit Soudal Quick-Step vrij: "Er werd gedacht dat Evenepoel aantal keer de Tour zou winnen"

09:00
Red Bull-CEO geeft gelijk Lefevere over basis van vete toe en spreekt met bedreigde renner: "Evenepoel is een held"

Red Bull-CEO geeft gelijk Lefevere over basis van vete toe en spreekt met bedreigde renner: "Evenepoel is een held"

08:00
Mathieu van der Poel krijgt schoon gezelschap en dat wekt ongekend enthousiasme los: "Dat zie ik graag"

Mathieu van der Poel krijgt schoon gezelschap en dat wekt ongekend enthousiasme los: "Dat zie ik graag"

07:30
Maakt Van der Poel kans op WK mountainbike? Pidcock geeft zijn ongezouten mening

Maakt Van der Poel kans op WK mountainbike? Pidcock geeft zijn ongezouten mening

07:00
"Hoopte dat ze niet zou winnen": concurrente kritisch voor Ferrand-Prévot

"Hoopte dat ze niet zou winnen": concurrente kritisch voor Ferrand-Prévot

21:30
Tegen beter weten in? Pidcock onthult zijn doel voor de Vuelta

Tegen beter weten in? Pidcock onthult zijn doel voor de Vuelta

20:30
'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta'

'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta'

20:00
1
Kopecky hakte knoop over WK nog niet door: bondscoach verklaart zijn opvallende aanpak

Kopecky hakte knoop over WK nog niet door: bondscoach verklaart zijn opvallende aanpak

13/08
Niet enkel voor zijn zeges: Red Bull-BORA-hansgrohe haalde Evenepoel om nog andere reden binnen

Niet enkel voor zijn zeges: Red Bull-BORA-hansgrohe haalde Evenepoel om nog andere reden binnen

13/08
🎥 Philipsen komt tekort in Denemarken, piepjonge Belg grijpt net naast de ritzege

🎥 Philipsen komt tekort in Denemarken, piepjonge Belg grijpt net naast de ritzege

13/08
Sven Nys slaat toe op de transfermarkt en haalt toptalent binnen

Sven Nys slaat toe op de transfermarkt en haalt toptalent binnen

13/08
Na tweede plaats in de Tour: Demi Vollering moet alweer domper slikken

Na tweede plaats in de Tour: Demi Vollering moet alweer domper slikken

13/08
Kocht Evenepoel zelf zijn contract af bij Soudal Quick-Step? Denk onthult pittige details van transfer

Kocht Evenepoel zelf zijn contract af bij Soudal Quick-Step? Denk onthult pittige details van transfer

13/08
📷 Ludo Dierckxsens krijgt prachtig eerbetoon op het BK gravel in Westerlo

📷 Ludo Dierckxsens krijgt prachtig eerbetoon op het BK gravel in Westerlo

13/08
Steeds meer zoals in het voetbal? Visma | Lease a Bike haalt 18-jarig toptalent in huis

Steeds meer zoals in het voetbal? Visma | Lease a Bike haalt 18-jarig toptalent in huis

13/08
Kan hij eindelijk nog eens winnen? Arnaud De Lie werkt heel stevig programma af

Kan hij eindelijk nog eens winnen? Arnaud De Lie werkt heel stevig programma af

13/08
CEO van Soudal Quick-Step heel blij met aanwinst: "Indrukwekkende resultaten neergezet"

CEO van Soudal Quick-Step heel blij met aanwinst: "Indrukwekkende resultaten neergezet"

13/08
Twee 'exotische' locaties strijden om Tour de France: "We kunnen nog beter"

Twee 'exotische' locaties strijden om Tour de France: "We kunnen nog beter"

13/08
Wat gaat Vanthourenhout concreet doen bij nieuwe club? Link met Evenepoel zegt niet alles

Wat gaat Vanthourenhout concreet doen bij nieuwe club? Link met Evenepoel zegt niet alles

13/08
Nieuwe transfer Soudal Quick-Step: geweer wordt helemaal van schouder veranderd na vertrek Evenepoel

Nieuwe transfer Soudal Quick-Step: geweer wordt helemaal van schouder veranderd na vertrek Evenepoel

13/08
Is het te gevaarlijk geworden? Jongeling stopt al op 21e met koersen en legt uit

Is het te gevaarlijk geworden? Jongeling stopt al op 21e met koersen en legt uit

13/08
Wat gaat Lotte Kopecky doen in het najaar?

Wat gaat Lotte Kopecky doen in het najaar?

13/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Wout Van Aert Tadej Pogacar Jasper Philipsen Demi Vollering Alberto Dainese Daniel Lloyd Arnaud De Lie Thomas Pidcock Pauline Ferrand-Prévot Patrick Lefevere Iris Slappendel Laurens Ten Dam Ludwig Willems Kurt Van De Wouwer Lars Van Den Berg Loic Vliegen Maarten Wynants

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved