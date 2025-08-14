Geen goed nieuws voor de fans van Wout van Aert

Wout van Aert zal zondag niet deelnemen aan het BK gravel. Dat laat organisator Golazo weten via Erwin Vervecken.

De organisatie had er lange tijd op gehoopt, maar het is nu officieel: Wout van Aert rijdt zondag niet mee op het BK gravel. Zijn ploeg Visma Lease a Bike ziet de deelname niet zitten.

“We hebben verschillende malen contact opgenomen met zijn ploegleiding, omdat we hem zelf niet wilden lastig vallen”, vertelt organisator Erwin Vervecken.

“We hoopten dat hij het BK last minute aan zijn programma zou toevoegen, omdat we links en rechts hadden gehoord dat hij het overwoog om te starten.”

Geen Wout van Aert op BK gravel

Van Aert had zelf nochtans heel veel zin om deel te nemen, omdat het BK in de Kempen gereden wordt, vlakbij Herentals, de woonplaats van Wout van Aert.

“Maar hij moest nog toestemming krijgen en overleggen met zijn ploeg en trainer. Het laatste luik van zijn seizoen begint alweer op 20 augustus in de Ronde van Duitsland en het moest dan wel in die planning passen”, gaat Vervecken verder.

En dat is dus niks geworden. Jammer voor de fans van Wout van Aert, maar ook voor de organisatie. Die verwelkomt wel Tim Merlier en uittredend Belgisch kampioen Gianni Vermeersch.