Mathieu van der Poel rijdt eerste koers sinds opgave in de Tour: "Heel goede herinneringen"

Van 20 tot en met 24 augustus wordt de Renewi Tour gereden. Een unieke kans om ook Mathieu van der Poel in actie te zien.

De renners worden op 19 augustus voorgesteld in Terneuzen in Nederland. Een dag later gaat de rittenkoers echt van start met een etappe van Terneuzen naar Breskens.

Er rijdt heel wat schoon volk mee. Belgisch kampioen en viervoudig eindwinnaar Tim Wellens is van de partij, net als Europees kampioen Tim Merlier en wereldkampioen Mathieu van der Poel.

In 2020 schreef Van der Poel de eindzege op zijn naam na een indrukwekkende solo van meer dan 50 kilometer richting Geraardsbergen.

Ronkende namen aan start van Renewi Tour

“Ik heb goede herinneringen aan de Renewi Tour, zeker aan die overwinning in 2020. Vorig jaar stond ik er ook goed voor, tot kniepijn na een bijna-val in de tijdrit me jammer genoeg dwong tot een forfait voor de slotetappe”, vertelt de Nederlander op de site van de Renewi Tour.

Sinds de Tour de France heeft Van der Poel niet meer gekoerst. Het is dan ook uitkijken met welke vorm de Nederlander aan de start komt. Toch verwacht hij wel wat.

“Het parcours ligt me. Zeker de etappe met aankomst in Geraardsbergen staat in normale omstandigheden sowieso met rood omcirkeld”, besluit Van Der Poel