Oud-renner legt uit waarom Soudal Quick-Step helemaal in de wolken zou zijn met transfer Remco Evenepoel

Het opboksen tegen Pogacar en Vingegaard zal Remco Evenepoel niet meer bij Soudal Quick-Step doen. De theorie is dat Red Bull-BORA-hansgrohe meer financiële middelen heeft om Evenepoel beter te omringen.

Evenepoel staat al langer in de belangstelling van Red Bull. De timing van de overeenkomst roept dus vragen op. Dat is alleszins het geval bij Daniel Lloyd en de voormalige profrenner bespreekt dit in de GCN Racing News Show, op het YouTube-kanaal van GCN Racing. "Waarom nu? Waarom niet vorig jaar of in 2023? Soudal Quick-Step is heel blij met de deal."

Lloyd denkt dat Soudal Quick-Step financieel zo'n goede zaak kon doen dat het dit eigenlijk niet kon laten liggen. "Als je tussen de lijnen leest, lijkt het of Soudal Quick-Step weinig keuze had. Tegelijkertijd houdt het ook voor Soudal Quick-Step steek om het nu te doen en niet volgend jaar. Als ze zouden wachten tot volgend jaar, dan krijgen ze geen afkoopsom."

Ferme winst voor Soudal Quick-Step

Het geld dat ze nu voor Evenepoel kunnen vangen, is meer dan welkom. "Nu komt er vijf miljoen euro aan salaris vrij, plus de afkoopsom. Jurgen Foré heeft die afkoopsom als 'eerlijk' omschreven. Die zou om en bij de twee miljoen euro bedragen. Zo heeft Soudal Quick-Step zeven miljoen euro meer dan wanneer het nog een jaar zou wachten om Evenepoel te laten gaan."

Dat is voor Soudal Quick-Step meer dan reden genoeg om mee te werken aan een overstap. "Ja, hij is de grootste wielervedette van België, maar dat is veel geld. Voor Red Bull-BORA-hansgrohe kost de transfer van Evenepoel meer dan zeven miljoen euro in het eerste jaar, want de ploeg moet de afkoopsom betalen en een loon tussen de 6 miljoen en 8 miljoen euro vrijmaken."

Twijfel over wie afkoopsom voor Evenepoel betaalt

Ondertussen heeft Ralph Denk, de CEO van Red Bull-BORA-hansgrohe, twijfel laten bestaan over wie nu de afkoopsom betaalt. Hij stelt dat zijn ploeg zich daar niet mee gemoeid heeft. Dat zou betekenen dat Evenepoel dit bedrag zelf zou ophoesten, wat dan ook weer moeilijk te geloven is. We zullen nog even moeten wachten om hier het fijne over te weten.